Senadora Mailza Gomes recebe título e a nova cidadã rio-branquense

A presidente do Progressistas/Acre, senadora Mailza Gomes recebeu o Título de Cidadã Honorária Rio Branco nesta segunda-feira (14) em sessão solene virtual. A honraria, proposta pelo vereador Artêmio Costa (PL) e concedida pela Câmara Municipal de Vereadores de Rio Branco, é um reconhecimento aos serviços prestados pela parlamentar ao município.

Mailza agradeceu e disse que o título é o melhor e maior reconhecimento que uma pessoa pode receber de uma comunidade. “Agradeço muito a confiança a mim depositada pelo Artêmio e demais vereadores. Estou emocionada, porque o título que agora recebo concede-me a honra de ser, formalmente, o que há muito me considero de fato: uma rio-branquense e filha desta terra”, destacou a senadora.

Dentre as atividades executadas pela parlamentar está o envio de mais de R$ 98 milhões em emendas para o Acre e garantia de recursos para construção de três unidades da Casa da Mulher Brasileira no estado, sendo uma delas na capital acreana.

A senadora ressalta que continuará seu trabalho no Senado e junto ao Governo do Estado com o objetivo de conquistar mais investimento para o município e a região. “Com certeza, este título aumenta ainda mais minha responsabilidade de representar os interesses dos rio-branquenses. Tenha a certeza que irei honrar com trabalho e dedicação”, finalizou.

