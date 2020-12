Senadora Mailza recebe prêmio Mulher Destaque 2020 em Rio Branco

Prêmio foi concedido pela Câmara de Vereadores de Rio Branco pela conduta e compromisso da parlamentar com a municipalidade

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-Acre) recebeu o Prêmio de Mulher Destaque da Câmara Municipal de Rio Branco 2020 entregue pelo vereador Artêmio Costa (PL) e conferida pela Câmara de Vereadores pelas ações da senadora em reconhecimento pelo compromisso e conduta da parlamentar com o município e com o estado do Acre

“Obrigada ao vereador Artêmio pela indicação, agradeço também a Câmara Municipal de Rio Branco e a todos os vereadores pelo destaque. Saibam que o nosso mandato está à disposição para construirmos juntos políticas públicas para melhorar cada vez mais a vida do nosso povo”, disse a parlamentar.

Artêmio reconheceu o trabalho de Mailza no envio de recursos e trabalho prestado a favor da população rio-branquense. “O Acre hoje tem uma parlamentar atuante na construção de políticas públicas a favor dos mais necessitados, sensível as necessidades da nossa capital e usado seu mandato para ajudar no progresso da sociedade e esse prêmio é um reconhecimento”, destacou.

