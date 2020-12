Servidores do Detran recebem prêmio de valorização nesta quinta-feira

Os servidores efetivos do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) receberão nesta quinta-feira, 3, o valor referente ao Prêmio de Valorização da Atividade de Trânsito (Pavat). Os valores foram empenhados ainda na semana passada e estão com aviso de crédito junto ao Banco do Brasil, instituição financeira que gerencia os pagamentos realizados pelo governo do Estado.

“O crédito do Pavat na conta dos servidores técnicos e operacionais deveria ter sido realizado no mês de maio, mas em decorrência da situação de emergência ocasionada pela Covid-19, foi necessário prorrogar a data de recebimento. Estamos cumprindo um compromisso da nossa gestão”, afirmou Luiz Fernando Duarte, presidente do Detran.

O valor corresponde a 50% do vencimento-base, classe I e referência I, de cada categoria. Este ano 193 servidores receberão o prêmio na folha complementar de dezembro.

Os trabalhadores receberam com alegria o anúncio feito pelo governador na última terça-feira, 24. Gladson Cameli informou a antecipação do pagamento da folha de novembro e o prêmio de valorização do Detran.

“O servidores só têm a agradecer o empenho do governo e do conselho diretor do Detran. Estamos contentes com essa conquista, que era um grande anseio dos trabalhadores. O governador está de parabéns por honrar mais esse compromisso”, disse Isacc Moura, presidente do Sindicato dos Servidores do Detran (Sindetran-AC).