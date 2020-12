Sete simpatias para para atrair dinheiro, paz, amor e saúde em 2021

Fim de ano é sempre momento de renovar as energias e as esperanças para iniciar um novo ciclo. É muito comum que as pessoas realizem rituais e simpatias para atrair coisas boas e espantar tudo aquilo que não agrega nada de bom.

Para te ajudar a se preparar para um ano cheio de vibrações positivas, separamos 7 simpatias para você realizar antes da virada do ano.

Simpatia de prosperidade, pela mística e espiritualista Kélida

Materiais

7 moedas (de preferência douradas)

7 folhas de louro

7 rosas amarelas

1 prato de louça

Como fazer

Coloque as folhas de louro no prato formando um círculo com elas. Coloque uma moeda sobre cada uma. Em seguida, corte os galhos das rosas, deixando apenas flores, e posicione-as no centro do prato.

Com o arranjo feito, materialize os desejos de prosperidade, dinheiro e outros pedidos para o ano, deixando o prato em um cômodo da casa que não seja o banheiro durante três dias e descartando tudo em um lixo comum depois disso.

Simpatia para prosperidade, pela pela astróloga, numeróloga e taróloga Sara Koimbra

Materiais

Cédula de qualquer valor

Sapatos ou relógio

Como fazer

Na noite da virada, coloque a nota de qualquer valor sob o pé direito antes de calçar o sapato. Se você acha estranho usar o dinheiro no sapato, outra opção é segurar o dinheiro na mão quando o relógio marcar meia noite.

Simpatia para abertura de caminhos, por Kélida

Materiais

3 folhas de louro

3 folhas de manjericão

3 paus de canela

Como fazer

Coloque os materiais em um recipiente com dois litros de água e ferva a mistura. Quando a água estiver em uma temperatura agradável para a pele, tome banho normalmente e, em seguida, despeje a mistura do pescoço para baixo.

Simpatia para atrair paz e afastar energias negativas, por Kélida

Materiais

Uma rosa branca

Um cravo vermelho

Uma colher de levante (erva)

Como fazer

Ferva dois litros de água, adicione os ingredientes, desligue o fogo e abafe o recipiente. Quando a mistura estiver em temperatura agradável, ela deve ser despejada sobre o corpo (do pescoço para baixo) após a higiene normal.

De acordo com Kélida, esse banho pode ser repetido sempre que a pessoa desejar

Ritual de banho de rosas para atrair amor, pelo astrólogo Brendan Orin

Materiais

7 flores de laranjeira

7 pétalas de rosas vermelhas

1 colher de sopa de mel

2 litros de água

Algumas gotas de seu perfume

Como fazer

Comece o ritual fervendo os dois litros de água e deixe-a reservada. Junte as flores de laranjeira, o perfume e o mel. Depois que tudo estiver misturado, junte com água e reserve a mistura em um recipiente de vidro.

Quando for tomar seu banho, junte a mistura preparada em temperatura ambiente com as pétalas de rosa.

Jogue a mistura antes de tomar banho, do pescoço para baixo, mentalizando que o amor entrará em sua vida no ano que começa.

As pétalas que sobrarem da mistura preparada podem ser descartadas, preferencialmente no jardim ou em um vaso.

Banho de ervas para ficar cheio de saúde, por Brendan Orin

Esse ritual deve ser feito no último dia do ano, às 6h, às 12h ou às 18h.

Materiais

3 galhos de alecrim

Manjericão

Hortelã

2 litros de água

Como fazer

Limpe e amasse as ervas com as mãos e coloque tudo na água morna. Aguarde alguns momentos e passe a preparação para um coador.

Após tomar seu banho normalmente, derrame a mistura no último enxágue, sempre do pescoço para baixo.

É muito importante que você mentalize boas energias e peça saúde, proteção e bem-estar para seu corpo e para sua mente neste novo ano que está para começar.

Seque-se com uma toalha azul ou branca e descarte os restos do banho em um jardim ou vaso.

Banho energizante de ano novo, por Sara Koimbra

Deve ser feito antes da meia noite do dia 31 de dezembro

Materiais

Sal do Himalaia ou Epsom

Óleos essenciais de lavanda e alecrim

Como fazer

Tome uma ducha antes do banho e arrume a sua casa de banho para que se sinta bem nela. Em um balde com água morna, misture uma xícara de sal à medida que for enchendo.

Cerque-se de talismãs e itens que aumentem a espiritualidade, como cristais e velas. Coloque os óleos essenciais e despeje a mistura do pescoço para baixo.

