Sextou! confira a previsão desta sexta-feira para o seu signo

Áries

#Sextou, arianes! Finalmente! A boa notícia é que a Lua se harmoniza a Mercúrio e Sol e vai deixar tudo mais colorido no seu mundo. Sabe quando você sente que respira aliviada e as coisas fazem sentido? Ufa, porque a semana foi tensa. O único alerta é para você cuidar com os gastos. #SemDesperdícios

Touro

#Sextou, taurines! Mas calma, que não é hora de sair por aí exibindo sua beleza e sensualidade por aí. A Lua harmoniosa com Mercúrio e Sol pede recolhimento. Ou seja, fica de boas em casa, curtindo uma música e tentando colocar as ideias e sentimentos no lugar. Valorize a si mesma e fique em paz.

Gêmeos

Sabe aquela dúvida sobre o crush que vinha matutando há dias? Graças à Lua harmoniosa com Mercúrio e Sol, tudo vai se resolver. Para isso, muito diálogo – não que seja um problema para geminianes, não é? #risos Na escola, tudo tende a fluir super bem. Aproveite, mas sem muita empolgação, ok?

Câncer

Sextou com “S” de #SemEstresse. Cancerianes, as coisas finalmente vão se acalmar. Foco nas suas tarefas da escola e de casa, porque é daí que virá o seu equilíbrio emocional. Fique mais na sua e evite se expor nas redes sociais. O momento é fazer o que tem de ser feito, bem prática, saca?

Leão

#Sextooooou, leoninas! E do jeito que você gosta: com muita interação virtual com as amigas, boas conversas e boas risadas. É o que indica a Lua harmonizada com Mercúrio e Sol. A única #ficadica do dia é cuidar para não deixar de lado as tarefas escolares. Equilibra tudo, que vai dar bom.

Virgem

Aos poucos, tudo vai se encaixando. A gente só precisa respirar e seguir encarando os desafios que surgem, certo? A Lua harmonizada com Mercúrio e Sol vai te dar ainda mais consciência sobre tudo que está acontecendo, virginiana. #Sextou, mas o momento ainda é de ficar mais na sua.

Libra

#Sextouuu do jeito que você gosta, libriana: com as relações com amigos, crushes e quem quiser fluindo super bem! Converse e converse muito. Se comprometa mesmo com as suas relações. Só evite misturar amizade com dinheiro, ok? Existe uma tensão entre os Astros que pode levar a prejús.

Escorpião

Toda aquela calma que você tem vai aflorar hoje, por causa da harmonia da Lua com Mercúrio e Sol, principalmente nos estudos ou naquele estágio que você está fazendo. No entanto, atenção para os conflitos. Tente não se impor mais do que os outros e procure manter aquela conversa de boas. #Pas

Sagitário

Confiança vocês têm de sobra, sagitarianes. Mas hoje ela vai estar super em alta, por causa da harmonia da Lua com Mercúrio e Sol, principalmente para você fazer planos para o seu futuro. Não deixe que os desafios emotivos apontados na tensão Lua-Urano-Vênus minem a autoestima. #FocoForçaFé

Capricórnio

Capricornianes, hoje é dia de olhar para suas tarefas e compromissos do jeito que vocês sabem mais do que ninguém: de forma racional e ponderada. Fazendo isso, tudo vai dar certo! Ah, e sabe aquela história de “gentileza gera gentileza”? Foca nisso para não se meter em conflitos! #Pas

Aquário

Sextou com “S” de Sensibilidade. Aquarianes, a gente sabe que isso não é muito fácil para vocês… mas será preciso! A harmonia lunar com Mercúrio e Sol está favorecendo o entendimento e a #pas nos seus relacionamentos, mas a tensão lunar com Urano e Vênus pede que você seja afetuosa. #Bora

Peixes

Piscianes, sempre tão conscientes e responsáveis, hoje o dia estará especial para você fazer tudo certinho, como tem de ser, na escola e com todas as suas tarefas. A dica é: não pense demaaais, porque você pode acabar deixando de fazer coisas boas e criativas. #Relaxa e segue o fluxo!

