Shoppings, bares e comércio em Manaus voltam a abrir com restrições nesta segunda

Após uma onda de protestos contra o fechamento do comércio, shoppings, bares e outros estabelecimentos de atividades não essenciais voltam a funcionar a partir de segunda-feira (28) em todo o Amazonas. A reabertura foi autorizada depois que o governador do Estado, Wilson Lima, voltou atrás do decreto que determinou a suspensão das atividades. O decreto de suspensão vigorou no sábado e domingo.