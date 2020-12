Sindafac elege nova diretoria no dia 5 de janeiro de 2021

No próximo dia 5 de janeiro ocorre o processo eleitoral para a escolha da nova direção do Sindicato dos Árbitros de Futebol do Acre (Sindafac)

No próximo dia 5 de janeiro de 2021, no hall de entrada do estádio Arena Acreana, ocorre o processo eleitoral para a escolha da nova direção do Sindicato dos Árbitros de Futebol do Acre (Sindafac) – biênio 2021-2023.

O presidente da comissão eleitoral, o árbitro-assistente Mário Jorge Ferreira Lima, explicou que o pleito ocorrerá no horário das 8h às 17h.

O período para inscrições de chapas será encerrado dia 31 de dezembro, com o limite de horário indo, ao máximo, até o meio dia.

No mesmo dia, a comissão eleitoral estará analisando a impugnação de chapas e, posteriormente, homologando as candidaturas que preencheram os requisitos estatutários.

A lista de sócios aptos a participarem do pleito eleitoral será divulgada dia 3 de janeiro-2021.

No último pleito da entidade sindical, ocorrido em janeiro de 2018, foi vencido pela chapa encabeçada pelo advogado Charles Brasil.

O pleito transcorreu dentro da normalidade e apenas uma chapa concorreu à presidência da entidade. O processo eleitoral contou com a presença de 49 votantes, com a candidatura de Charles Brasil conquistando 45 votos.

Nesta terça-feira (29), o advogado Charles Brasil confirmou candidatura à reeleição. Janilda Melo, respondendo pela diretoria financeira da entidade, será candidata a vice-presidente na chapa de Brasil.

André Fortunato (financeiro), Paulo Roberto Nascimento Peixoto (secretária geral) e José Costa Lima (tesoureiro geral) completam a chapa da situação.

