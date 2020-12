Socorro Neri anuncia antecipação do 13º e do salário de dezembro dos servidores municipais

No fim da tarde desta sexta-feira (4), a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, anunciou a antecipação do salário de dezembro e do 13º salário dos servidores públicos municipais.

A mensagem foi passada em um vídeo publicado nas redes sociais da prefeita.

O 13º salário é o primeiro a ser pago, no dia 16 de dezembro, dois dias depois, no dia 18, os servidores da Prefeitura da Capital recebem o salário do mês de dezembro.

“A prefeitura está com essa condição de antecipar o 13º e o salário de dezembro”, comemorou a gestora.

