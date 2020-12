Socorro Neri entrega creche da Cidade do Povo nesta terça-feira

A prefeita Socorro Neri inaugura nesta terça-feira, 22 de dezembro, com cerimônia a começar, às 10h, o Centro de Educação Infantil Maria Danila Pompeu, da Cidade do Povo. As obras foram executadas com recursos no valor de R$ 1.071.688,77, oriundos do Tesouro Municipal e do Ministério da Educação.

O projeto arquitetônico segue o padrão estabelecido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Ministério da Educação e tem capacidade para atender até 210 crianças. A unidade conta com áreas de uso comum, sala da administração, áreas de serviços, banheiros adaptados, entre outras ações, em uma área de intervenção de 1.282,97m².

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários