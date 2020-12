Socorro Neri entrega o Relatório de Transição ao prefeito eleito Tião Bocalom

A Prefeita de Rio Branco Socorro Neri entregou na manhã desta quinta-feira, 31, no auditoria da Prefeitura o relatório de transição produzidos pelas duas equipes a da atual gestão do prefeito eleito Tião Bocalom. São vários volumes com informações sobre projetos, ações desenvolvidas, convênios, parcerias, executadas e em execução.

Vale ressaltar que todos os relatórios foram acompanhados por agentes dos órgãos de fiscalização e controle para dar mais credibilidade e transparência ao material produzido. Na ocasião, Socorro Neri fez um balanço do que foi produzido nos respectivos relatórios.

“Nós deixamos uma gestão com bons indicadores como é o caso da Educação. Rio Branco é a segunda colocada no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) entre as capitais, no quesito transparência, também estamos em segundo no quesito gestão fiscal, somos considerados a primeira capital pela Secretaria Tesouro Nacional. Hoje, temos uma Prefeitura enxuta, organizada, que cumpre seus limites fiscais e estamos deixando 134 convênios e contratos em execução com R$ 146 milhões para investimentos e R$ 72 milhões de recursos próprios que o prefeito vai poder, logo que assumir, encaminhar projeto à Câmara Municipal reivindicando a utilização do superávit, de modo, a aplicar esses recursos para o benefício da cidade. Fizemos tudo com muita dedicação e honestidade e, hoje, estamos entregando a Prefeitura muito melhor, do que a que nós recebemos, eu desejo muito sucesso a equipe que está chegando, para que a cidade continue melhorando”, disse a prefeita Socorro.

Tião Bocalom, por sua vez, elogiou a prefeita Socorro Neri e disse que esses relatórios são de fundamental importância para bem administrar do município. “Tenho certeza que a senhora está nos passando uma situação bem diferente do que a senhora recebeu. O palanque partidário acabou. A partir de agora, nossa prioridade é o município”, ressaltou o prefeito eleito.

