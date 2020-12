Socorro Neri entrega quadra de grama sintética no bairro Manoel Julião

Obra é fruto de emenda parlamentar do senador Sérgio Petecão e do Município, em um investimento de R$ 365.141,10

A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, entrega nesta quinta-feira, 17, quadra de grama sintética do bairro Manoel Julião. A solenidade, se iniciará às 10h, e contará com a presença do secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Edson Rigaud e o Diretor Presidente da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil, Sérgio de Carvalho.

O novo equipamento esportivo foi construído com recursos de emenda parlamentar do senador Sérgio Petecão e do Município de Rio Branco, em um investimento de R$ 365.141,10.

A nova quadra conta com piso de concreto especial para gramado sintético, torres de iluminação, arquibancadas, acessibilidade, lixeiras, paisagismo do entorno, entre outras ações incluídas no projeto.

