Socorro Neri inaugura a nova Casa Rosa Mulher nesta quarta-feira

Foram seguidos todos os padrões de acessibilidade com a instalação de rampas e pisos táteis

A Prefeita Socorro Neri inaugura nesta quarta-feira, 23 de dezembro, às 16h, a nova Casa Rosa Mulher. Com valor orçado em aproximadamente 387 mil reais, a obra de reforma e revitalização do equipamento foi realizada com apoio financeiro da Fundação Novacáritas, entidade internacional que presta auxílio a famílias carentes.

A Casa Rosa Mulher, localizada em frente à praça da juventude no bairro Cidade Nova, oferta serviços de atendimento socioassistêncial, psicológico e apoio jurídico às mulheres vítimas de violência ou em situação de vulnerabilidade social.

Foram seguidos todos os padrões de acessibilidade com a instalação de rampas e pisos táteis. Para maior conforto da população, será instalado um elevador para pessoas com deficiência, facilitando o acesso aos pisos superiores.

A unidade também passa a contar com Brinquedoteca, um espaço infantil para que as crianças permaneçam em segurança e se divirtam no momento em que a mãe recebe o seu atendimento.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários