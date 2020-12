Superstição de Ano-Novo? Anitta tira dúvida de fãs sobre calcinha para virada; veja vídeo

Anitta usou as redes sociais para matar a curiosidade dos fãs sobre uma superstição de Ano-Novo nesta terça-feira (30). Após viagem a Tulum, no México, onde comemorou o Natal em família, ela está em Nova York e, durante os bastidores da preparação para seu show no Réveillon da Times Square, falou sobre a escolha da peça íntima. “Galera, tô eu aqui esperando o quarto teste da semana, que todo dia tem que fazer, e tá todo mundo me perguntando: amigas, pessoas da internet… loucura real, eu nem imaginei, mas enfim… Tá todo mundo me perguntando qual calcinha que eu vou virar o ano”, afirmou.

A artista ainda revelou qual tom havia escolhido para dar as boas-vindas ao ano que está prestes a se encerrar. “Qual a cor da calcinha que eu virei o ano do outro pra esse e qual a calcinha que eu vou virar esse ano. Bom, no ano passado eu virei o ano com uma calcinha nude. Agora, esse ano, eu não faço a menor ideia, gente”, admitiu a cantora, fotografada com look maximalista p&b durante sua passagem pela cidade norte-americana. Assista o vídeo completo na galeria acima!

ANITTA ESTÁ FAZENDO TESTES DE COVID-19 TODOS OS DIAS

Sua passagem por Nova York para a apresentação de fim de ano tem sido marcada por um protocolo intenso de segurança. Na web, ela contou que todos os dias precisa confirmar que não está com Covid-19. “As vacinações aqui já começaram, mas pra quem é americano. A gente não é americano, tem que ficar fazendo teste todo dia mesmo”, disse.

Protagonista do documentário “Anitta – Made in Honório”, produção que traz momentos íntimos de sua vida pessoal, ela também destacou sua satisfação com a apresentação internacional. “Ralei muito na minha vida foi pra isso, entendeu? Me ferrei muito foi pra isso. ‘Você vai passar o Réveillon fazendo o que?’, vou falar ‘Trabalhando, me contrataram’. ‘Ah, é, vai cantar aonde?’, ‘Nova York, Times Square!'”, exclamou Anitta, cuja mãe foi alvo de elogios ao aparecer com look praia durante as férias no México.

CANTORA SE VÊ ‘MAIS LEVE’ NO FIM DE 2020

Ao fazer um balanço sobre este ano, Anitta se disse menos controladora. “O aprendizado é de não ter pressa e nem planejar nada e nem ficar refém das coisas que você planejou na sua cabeça. Eu era muito de ser refém das coisas que eu queria, de planejar tudo, ficava louca. Esse ano eu aprendi a ser mais ‘Deixa, se rolar, rolou’. Estou mais leve, estou curtindo a minha vibe”, argumentou.

