Taxa de desemprego no AC foi de 13,5% em outubro; 45 mil acreanos estão sem emprego

Em outubro, o Acre teve 13,5% de sua população economicamente ativa desempregada. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) e foram divulgados nesta terça-feira (1) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O percentual representa 45 mil acreanos à procura de um emprego.

No terceiro trimestre de 2020 (julho, agosto e setembro), foram 57 mil pessoas sem trabalho no estado, um aumento de 2,9 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre e 4,3 pontos percentuais frente ao mesmo período de 2019.

PUBLICIDADE

O aumento na taxa de desemprego não só no Acre, mas em todo o Brasil se deu em pela pandemia de coronavírus, que restringiu a atividade econômica.

Em outubro, o estado ocupou a 14ª colocação no ranque das unidades com maior número de desempregados proporcionais ao tamanho da população. O maior valor foi registrado no Maranhão, com quase 20% e o menor em Santa Catarina, com 7,7%.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários