Taxi perde controle ao tentar ultrapassagem na BR 317 e cai em barranco

Um acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (30), na BR 317 (Estrada do Pacífico), quando um taxi tentou uma ultrapassagem e perdeu o controle, caindo em seguida em um barranco com vários passageiros dentro.

As imagens em vídeo mostram o momento da ultrapassagem e do acidente, que ocorreu no km 8 sentido Brasiléia/Assis Brasil e deixou três passageiros com lesões, sendo socorridos por terceiros até o hospital Raimundo Chaar, na cidade.

Uma criança de 10, uma jovem de 22 e um ancião de 71 anos foram atendidos pela equipe plantonista, onde receberam os primeiros socorros e ficaram em observação. Todos passam bem, apesar do susto.

