Algumas empresas já resolveram investir nessa seara, como a eVTOL, com o objetivo de tornar a mobilidade urbana pelo ar uma das alternativas de transporte para ajudar a reduzir os congestionamentos e a poluição. E acaba de anunciar que, em 2023, vai começar a operar em Singapura com táxis voadores autônomos.

Os primeiros voos já foram autorizados pelo departamento de aviação civil, mas todos já foram vendidos. Serão sobrevoos turísticos que irão mostrar as belas paisagens de Singapura. Cada passageiro irá embarcar no VoloCity pagou US$ 364, o que equivale a cerca de R$ 1.850 numa conversão simples.