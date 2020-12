Técnica em enfermagem de 28 anos morre vítima do coronavírus em Rio Branco

A técnica em enfermagem do Hospital Santa Juliana, Gilnara Brito, morreu neste sábado (26), em Rio Branco. EA jovem, que também era chefe de produção no Ateliê “Nara Ateliê e Armarinho”, estava internada há 28 dias no Into, lutando contra as consequências da covid-19.

Ela estava entubada e com quadro de insuficiência renal. A técnica em enfermagem era casada com o cabo PM Hedelvan Barbosa da Costa e deixa uma filha pequena.

