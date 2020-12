Tempo de duração de um casamento no AC diminuiu de 16 para 10 anos, diz IBGE

O instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira (9) a pesquisa de Estatísticas do Registro Civil que apurou em 2019 cerca de 1.048 divórcios concedidos em 1ª instância ou por escrituras extrajudiciais, o que representa uma redução de 1,2% em relação ao total contabilizado em 2018 (1.061), no Acre.

Em média, os homens se divorciam em idades mais avançadas que as mulheres. Em 2019, na data do divórcio, os homens tinham, em média, 40 anos, enquanto as mulheres, 37 anos de idade.

No Acre, em 2009, o tempo médio entre a data do casamento e a data da sentença ou escritura do divórcio era de 16,3 anos. Em 2019, houve uma diminuição no tempo de duração do casamento para 10,2 anos.

Na avaliação dos divórcios judiciais concedidos em 1ª instância, por tipo de arranjo familiar, observou-se que a maior proporção das dissoluções ocorreu entre as famílias constituídas somente com filhos menores de idade, 09 de dezembro de 2020 Unidade Estadual do IBGE no Acre atingindo 48,7% em 2019.

Entre 2014 e 2019, houve um aumento de 5,3 pontos percentuais nos divórcios judiciais concedidos em 1ª instância entre casais que possuíam somente filhos menores. Em 2014, a proporção de guarda compartilhada entre os cônjuges com filhos menores era de 9,1%. Em 2019, essa modalidade passou a representar 17,8%. Tal comportamento evidencia o crescimento dessa modalidade de guarda com filhos menores.

Houve 4.431 registros de casamentos civis em 2019, o que representa uma redução de 26,2% em relação ao ano anterior. Desse total, 15 ocorreram entre pessoas do mesmo sexo.

Todas as Regiões assinalaram queda no número de casamentos civis registrados em cartório, especialmente a Região Sudeste que apresentou queda de 4,0%. A Região Norte foi a única onde ocorreu aumento no número de casamentos de pessoas do mesmo sexo, registrando um aumento de 6,5% entre 2018 (323) e 2019 (344).

