Thiago Maia segue no Flamengo e Lille pagará salário durante lesão

O Lille aceitou e o empréstimo de Thiago Maia ao Flamengo foi estendido para até o fim de 2021, sem custos adicionais. Os franceses ainda concordaram em pagar o salário do jogador enquanto ele se recupera no Ninho do Urubu da lesão no joelho.

Thiago rompeu os ligamentos do joelho em 14 de novembro, no jogo contra o Atlético-GO, e imediatamente o Flamengo entrou em contato com o Lille. O clube ao qual o volante pertence acha que a melhor opção é mantê-lo no Rio de Janeiro, já pensando numa venda futura para recuperar o investimento de 2017, quando comprou Thiago Maia do Santos. Com isso, os cariocas já planejam ter o atleta de volta em agosto para avaliar as chances de tê-lo em definitivo em 2022. O camisa 33 passou por cirurgia em 3 de dezembro e a expectativa é que ele se recupere em oito meses. Fonte: METRÓPOLES

