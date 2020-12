Tomar vacina para trair com segurança: expectativas de amantes para 2021

Site Ashley Madison fez um levantamento com os usuários e aponta as maiores lições que eles tiraram de 2020 e o que esperam do ano que vem

Sabe-se que 2020 foi um ano atípico e difícil para a maioria das pessoas, que ficaram limitadas em suas atividades. Contudo, quando o assunto é relacionamentos extraconjugais, nem mesmo o coronavírus foi capaz de impedi-los ou diminuí-los.

Um levantamento do site Ashley Madison, especializado no segmento, aponta que 63% dos usuários traíram com a mesma ou até com maior frequência do que no ano anterior. Sem contar com o crescimento do fluxo de novos membros da plataforma, que contou com mais de 20 mil inscrições por dia, contra 15 mil pré-pandemia.

Sabendo disso, o site pediu aos usuários que fizessem uma análise do ano que passou e as lições que tiveram sobre a vida conjugal. Os dados mostram que, segundo os amantes, as traições não são apenas sobre bem-estar pessoal, mas também algo que torna possível “continuar casado”. Confira:

O que você aprendeu sobre seu casamento este ano?

33% – “O casamento não tem que acabar quando apenas uma coisa não funciona para nós”;

31% – “Uma vida sexual saudável é mais importante para o casamento do que eu já imaginei”;

31% – “Preciso priorizar o meu bem-estar pessoal para continuar casado(a)”;

30% – “Trair, na verdade, está me ajudando a continuar casado(a)”;

30% – “Não posso contar apenas com meu cônjuge para me fazer feliz”.

De acordo com especialistas, ainda que todo o contexto de distanciamento social seja um dificultador, muitos casais não souberam lidar com a hiperconvivência. A traição é apenas uma das consequências da quarentena nos casamentos, uma vez que, além das “puladas de cerca”, os divórcios também tiveram um salto nos meses de isolamento.

“Meu marido e eu nos damos muito bem, mas é estressante para qualquer pessoa passar tanto tempo junto com seu parceiro. A quarentena me fez querer me conectar com possíveis affairs, até mais do que antes. Não existia nada sobre uma quarentena 24/7 nos meus votos de casamento”, confessa uma das usuárias do Ashley Madison.

Expectativas para 2021

Além de refletirem sobre o ano que passou, os amantes de plantão também deram suas opiniões e perspectivas sobre o ano que virá. Dentre diversas preocupações e incertezas relacionadas à Covid-19, é possível notar uma grande valorização da vida extraconjugal por parte dos entrevistados.

31% dos amantes estão ansiosos para uma redução das medidas de distanciamento social, para que possam encontrar seus affairs com mais segurança;

31% está na expectativa para a vacina da Covid-19;

40% quer tomar a vacina (em parte ou principalmente) para continuar com os casos de forma mais responsável;

76% diz que o relacionamento com o cônjuge continuará como sempre;

9% acredita que o casamento estará em um lugar melhor que nunca, o que torna a probabilidade de divórcio muito baixa.

