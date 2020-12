Torcedor que caminha por 12 horas para ver Sport jogar vence prêmio Fifa Fan Award 2020

Morador da cidade de Pombos, no interior de Pernambuco, Marivaldo herdou do pai, Maurício Francisco da Silva, já falecido, a paixão pelo futebol e pelo Sport. Sem condições de arcar com o transporte, depois de perder o mercadinho do qual tirava o próprio sustento, ele decidiu passar a caminhar as 12 horas para assistir às partidas do Leão. O rubro-negro recebe o ingresso de outros torcedores no estádio, e sai com apenas dois pacotes de biscoito e uma garrafa de água.