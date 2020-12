Tráfego para veículos leves é liberado em trecho que se rompeu na BR-364

A Polícia Rodoviária Federal informou na manhã desta segunda-feira (28) que as obras continuam para a construção do desvio provisório do trecho da BR-364, km 610, entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul, que se rompeu neste final de semana devido as fortes chuvas que caíram no Acre.

Depois de um dia inteiro de trabalho no domingo (27), já é possível a passagem de veículos leves de forma controlada pelo DNIT. Veículos pesados ainda devem aguardar novo comunicado com liberação da pista.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários