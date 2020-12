Trem de pouso falha e avião de pequeno porte sai de pista no interior do Acre

Trem de pouso foi acionado, mas quando o avião tocou no chão, ele se recolheu de forma inesperada

Um avião de pequeno porte acabou caindo fora da pista na tarde desta terça-feira (29), no Aeroporto de Feijó, no interior do Acre.

Segundo informações de um passageiro, a aeronave estava vindo de Santa Rosa do Purus, quando passou duas vezes sobre a cidade de Manoel Urbano e se posicionou para pousar.

O trem de pouso foi acionado e permaneceu aberto, mas quando o avião tocou no chão, o trem de pouso recolheu de forma inesperada e a aeronave acabou saindo da pista.

No avião havia seis pessoas, que ficaram ilesas. O passageiro disse ainda que esse tipo de avião possui capacidade máxima para quatro, mas que sempre extrapola, colocando em risco a vida de muitos passageiros.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários