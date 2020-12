Três truques para cortar a cebola sem chorar

Já sabe o que te espera: começa a cortar a cebola, os olhos ardem e as lágrimas teimam em cair.

Tal, deve-se ao gás sulfóxido de tiopropanal, conforme explica um artigo publicado no portal Tudo Gostoso.

Este resulta da reação entre uma enzima e outras substâncias presentes na cebola.

Ao ser cortado, esses compostos e a referida enzima entram em contato uns com os outros, formando, consequentemente o gás que causa as lágrimas.

Eis, de acordo com o portal Tudo Gostoso, três truques para não chorar na sua próxima aventura culinária que envolva cebola:

Água gelada

De forma a evitar que o gás seja libertado enquanto corta o vegetal, deixe-o de molho em água gelada durante aproximadamente meia hora antes de usar a faca.

Se cortar a cebola dentro de um recipiente com água, o resultado será ainda mais eficaz.

Coloque a cebola no congelador

Deixe a cebola entre 10 a 15 minutos no congelador antes de cortá-la. Ao ficar mais dura e gelada, as enzimas não entram em contato com os compostos que forma o gás sulfóxidodetiopropanal, impedindo que as lágrimas lhe invadam os olhos.

Água na boca

Sim, leu bem. Coloque um pouco de água na boca e deixe-a lá enquanto corta a cebola. O gás expelido do alimento vai reagir à água dentro da boca, e não nos seus olhos.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários