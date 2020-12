Tuchel diz que é possível que Neymar jogue no domingo: ‘Lesão não é muito grave’

Na segunda-feira, o Paris Saint-Germain realizou exames de imagem no tornozelo de Neymar e o resultado foi o melhor do que o esperado

O técnico alemão Thomas Tuchel, do Paris Saint-Germain, surpreendeu a todos nesta terça-feira ao revelar que Neymar tem chances de jogar já neste domingo contra o Lille, fora de casa, pelo Campeonato Francês, mesmo depois de ter se lesionado de forma preocupante no tornozelo no último domingo ao levar uma dura entrada do compatriota Thiago Mendes, do Lyon.

“Não é uma lesão muito grave a de Neymar. Passará por mais exames amanhã (quarta-feira). Não posso dizer que vai jogar contra o Lille, mas tampouco é completamente impossível. Há esperança, mas nenhuma certeza”, disse Tuchel em entrevista coletiva nesta terça-feira, véspera da partida contra o Lorient, em Paris, pela 15.ª rodada.

Na segunda-feira, o Paris Saint-Germain realizou exames de imagem no tornozelo de Neymar e o resultado foi o melhor possível: apesar do inchaço e das dores, não há fratura.

Thiago Mendes aplicou uma tesoura no compatriota durante o confronto do último domingo, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, em rodada do Campeonato Francês. Neymar deixou o campo chorando muito e com muitas dores.

A cena deixou torcedores preocupados e sob o temor de fratura. O atacante já desfalcou o Paris Saint-Germain e a seleção brasileira por outras contusões graves. Desta vez, contudo, parece ter sido apenas um susto.

Neymar deixou o hospital Neuilly-sur-Seine, em Paris, caminhando normalmente após a avaliação clínica.

Não precisou utilizar muletas, o que deixa o clube esperançoso em tê-lo em campo logo. Os novos exames servirão para avaliar se houve alguma lesão nos ligamentos.

“Choro é de dor, desespero, medo, angústia, cirurgia, muletas e outras lembranças ruins… Poderia ser pior, mas mais uma vez Deus me livrou de algo sério. Recuperar e voltar o mais rápido possível”, publicou o brasileiro em suas redes sociais.

Após 14 rodadas, o Paris Saint-Germain está na terceira colocação do Campeonato Francês, com 28 pontos.

Os líderes são Lille e Lyon, com 29 cada. Nesta quarta-feira, o clube de Lille, que lidera por ter mais saldo de gols (16 a 14) joga fora de casa contra o Dijon e o de Lyon enfrenta o Brest como mandante.

