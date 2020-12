URGENTE: Quatro brasileiros fogem de presídio da Bolívia na fronteira com o Acre

As autoridades da Bolívia estão com equipes policiais pelas fronteiras para tentar localizar e recapturar os brasileiros

As autoridades da Bolívia, no estado de Pando que faz fronteira com o Brasil através do Acre, estão em estado de alerta desde as 2h00 da madrugada de quinta-feira (17) após registrar uma fuga de presos do presídio de Villa Busch, localizado a 6 km da capital Cobija.

Todo o efetivo militar está em alerta para tentar recapturar o quarteto que pode ter fugido para o lado brasileiro. Também foi avisado que as autoridades de segurança pública do Acre, teriam sido comunicados do fato.Segundo as autoridades, os foragidos são brasileiros condenados por vários crimes em solo boliviano; Ivandro Silva da Silva, Andrei Carlos da Silva, Rafael Sales da Silva e Bruno Márquez da Silva. Segundo um oficial da Polícia Nacional Bolíviana de Pando, foi divulgado que teriam utilizado uma serra para escapar do presídio, que é considerado um dos piores do País.

Em tentativa de comunicar com o secretário de Segurança do Estado pela redação do jornal oaltoacre.com, coronel Paulo Cesar, não foi possível para tentar saber quais medidas estariam sendo implantadas no trabalho conjunto para localizar e recapturar os foragidos

