Vamos ver se Bocalom vai abrir mesmo a “caixa preta” do transporte coletivo de Rio Branco

Motoristas

As empresas de transportes coletivos de Rio Branco devem uma prestação de contas ao cidadão que paga suas passagens diariamente. Como o pagamento é feito à vista porque as empresas não cumprem com o salário em dias dos seus trabalhadores?

Desafio

O prefeito eleito Tião Bocalom garantiu que vai abrir a “caixa preta” do sistema coletivo de Rio Branco. Tem pela frente um enorme desafio, uma briga que promete muitos capítulos principalmente pela fragilidade do sindicato da categoria, praticamente inexistente. Será Bocalom x Empresários.

Hiolanda Fleming

A última prefeita que teve coragem de bater de frente com o setor de transportes coletivo na capital foi Hiolanda Fleming em 1988. De lá pra cá, todos que passaram pela prefeitura disseram amém aos empresários.

Promessas

Alguns vereadores até se elegem com a promessa de abrir a famosa “caixa preta”, porém, acabam engolido pela base de apoio da situação. Vamos ver se Tião Bocalom tem peito para revelar os supostos desmandos dessa categoria.

Agenda

Outra obra importante e inacabada foi inaugurada ontem pelo governo do Acre, a Escola de Gastronomia. A solenidade contou com a presença da secretária de políticas para mulheres do governo Jair Bolsonaro, Cristiane Brito.

Rainha das causas impossíveis

O título acima foi dado pela secretária Cristiane Brito à primeira-dama Ana Paula Cameli. Afirmando estar impressionada com o volume de ações encabeçados pela primeira-dama, a representante do governo federal no Acre disse: “a Ana Paula é a rainha das causas impossíveis no Acre, todo projeto difícil, tem o seu apadrinhamento”.

Risos

As declarações de Cristiane Brito arrancaram risos da primeira-dama Ana Paula que com toda a sua quietude, fez um gesto positivo para Cristiane Brito. O auditório aplaudiu como forma de reconhecimento do trabalho da primeira-dama do Estado.

Gafe

A secretária de políticas públicas para as mulheres, Isnailda Gondim cometeu uma gafe durante a solenidade de assinatura do Projeto Lei Maria da Penha na escola e nas aldeias, em sua fala mencionou o nome de todas as autoridades envolvidas na ação, menos da secretária Ana Paula.

Emoção

O cerimonial do Palácio Rio Branco emocionou a todos ao trazer para fala da cerimonia Maria da Penha, da reeducanda Monique. A presidiária emocionou todos com seus discurso e, ainda, com o abraço dado nas filhas, após anos sem o reencontro.

Presente

O deputado federal Alan Rick (DEM-AC) não esconde mais de ninguém suas pretensões de ser o candidato ao Senado pela situação. Tanto que nos últimos meses tem frequentado e discursado até em velórios. Ontem se declarou o parlamentar da segurança.

Clima descontraído

A entrega de viaturas em frente ao Palácio Rio Branco foi marcada pela descontração do governador Gladson Cameli, muito à vontade no dispositivo de honra ao lado da procuradora Chefe do Ministério Público, Dra. Kátia Rejane e, pela forte chuva que caiu durante o evento.

Idosos em risco

Para muitos idosos, a pandemia trouxe desafios além dos cuidados básicos com a saúde. Embora as chances de contágio pelo novo coronavírus sejam as mesmas para todos, a faixa etária acima dos 60 anos tem maior chance de contrair a forma mais grave da Covid.

Números

Cerca de 60% do total de idosos no país apresentam hipertensão arterial sistêmica e 23% diabetes mellitus, condições que podem agravar se houver um contágio pela Covid. Pensando nessa parcela da sociedade Fiocruz lança site para ajudar idosos no combate a covid-19.

O trem passou

O Senador Sérgio Petecão (PSD-AC) deixou o trem passar, perdeu uma oportunidade impar de ganhar popularidade ao não elogiar a ação do Estado em adquirir a vacina para imunizar a população do Acre. Estranhamente, os elogios vieram da oposição, até a comunista Perpetua Almeida postou rasgados parabéns ao governador Gladson Cameli.

Justiça

Do bloco de situação do Palácio Rio Branco, somente a deputada federal Vanda Milani destacou a agenda do governador Gladson Cameli junto ao governo de São Paulo, João Dória.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários