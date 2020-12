Vanda Milani anuncia empenho de R$ 5 milhões para poços artesianos em 3 municípios

O recurso será executado pelo governo do Acre através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente

A melhoria da qualidade de vida de mais de 250 famílias nos municípios de Xapuri (Alto Acre), Manoel Urbano (Iaco) e Tarauacá (Envira) está com dias contados. O governo federal empenhou ontem (29) o valor de R$ 5 milhões para a construção de poços artesianos. O recurso é extraorçamentário e foi liberado pela deputada federal Vanda Milani (Solidariedade-Ac).

“Esse compromisso nós assumimos em visita as famílias dos municípios de Xapuri, Manoel Urbano e Tarauacá. Vi de perto a situação de mães, chefes de família, andando a pé distâncias grandes com lata d’água na cabeça para atividades de subsistência. Isso me sensibilizou” comentou a deputada.

O recurso será executado pelo governo do Acre através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA). Os poços podem ser perfurados com uma profundidade de até 150 metros e a família beneficiada recebe um kit completo, incluindo perfuração, encanação e caixa d´água.

“Em algumas regiões vamos corrigir problemas antigos, na região de Tarauacá, as margens da BR 364, tem energia rural, mas, não tem água potável, isso significa mais saúde para as famílias beneficiadas” acrescentou.

Vanda Milani parabenizou o presidente Jair Bolsonaro pela liberação dos recursos extraorçamentários. Para ela, o governo federal ajuda a mudar a realidade econômica e social dessas localidades, além de garantir qualidade ao consumo e diversificação de culturas.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários