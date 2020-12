Vanda Milani defende uma agenda estratégica da Embrapa com os municípios

A deputada federal Vanda Milani (Solidariedade-Ac) iniciou um movimento de fortalecimento do setor produtivo através de parcerias dos municípios com a Embrapa no Acre, visando transferência de tecnologia para as diversas cadeias produtivas.

Ela se reuniu durante a manhã dessa sexta-feira (4) com o Chefe-Geral da Embrapa Eufran Amaral e técnicos do órgão, conhecendo projetos de inteligência estratégica para pequenos negócios rurais.

A deputada defende maior aproximação dos municípios com a empresa. Uma ação piloto deve ser desenvolvida com o município de Plácido de Castro. O prefeito eleito Camilo Silva acompanhou a parlamentar e saiu muito otimista do encontro.

“Uma reunião de nível técnico muito bom para o alinhamento de ações que visam fortalecer as cadeias produtivas da região. Temos uma área muito rica em café, abacaxi, macaxeira, grãos, além das pecuárias de corte e leiteira”, disse Camilo.

Vanda Milani destacou que as parcerias devem reduzir os obstáculos ao desenvolvimento. A agenda com o setor produtivo apresenta várias propostas, entre elas, a garantia das atividades ao uso sustentável dos recursos naturais.

“A presença da Embrapa no plano estratégico desses municípios, como Plácido de Castro está se propondo, agrega valores e oportunidades para o crescimento do setor produtivo, a organização das cadeias e o aumento no cultivo de alimentos. Tudo de maneira sustentável” acrescentou.

A líder do Solidariedade no Acre destinou recursos para aquisição de adubo e calcário no município de Acrelândia, no valor de R$ 300.000 e empenhou através de emendas extras, R$ 7,6 milhões para apoiar o setor do agronegócio.

Os recursos em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento visam aquisição de equipamentos agrícolas, patrulhas mecanizadas, secador rotativo para o café, cadeia produtiva da farinha, do feijão, apoio a pescadores e adequação de estradas vicinais.

“A retomada do crescimento no Brasil passa pelo fortalecimento da agricultura, da pecuária e do setor produtivo em geral. O Eufran colocou excelentes oportunidades que podem ser desenvolvidas nas cidades. Eu defendo a união de todos para o crescimento no campo o que significa geração de oportunidades e riquezas” concluiu.

Semana que vem, a convite do setor produtivo, a deputada Vanda Milani vai conhecer plantações de café na região do Baixo Acre.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários