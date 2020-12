Vanda Milani lamenta isolamento e pede recuperação urgente do trecho da BR-364 desmoronado

A deputada federal Vanda Milani lamentou pelas redes sociais o isolamento da população do Juruá por conta do desmoronamento do trecho da BR 364 sentido Rio Branco/Cruzeiro do Sul na região da comunidade Maracanã.

“No início de dezembro nós estivemos com a superintendência do DNIT no Acre, Carlos Melo, que nos repassou a preocupação com a manutenção da BR 364 devido os poucos recursos disponíveis” lembrou a deputada.

Tão logo soube através de sua assessoria do desmoronamento e o isolamento da região, a deputada pediu providências junto ao DNIT no Acre.

Vanda defende que a bancada federal do Acre se reúna como o general Antônio Santos Filho, solicitando o aporte de mais recursos para a manutenção das duas principais rodovias federais que cortam o estado.

“Se for o caso precisamos ir até com o presidente Jair Bolsonaro pedir mais recursos. Existem apenas R$ 80 milhões previsto para manutenção em 2021, desse total, um estudo feito pelo próprio DNIT aponta R$ 70 milhões em tratamento de erosões espalhadas, principalmente pela BR 364 até Cruzeiro do Sul” comentou.

A deputada destacou ainda que existe um déficit do governo federal com manutenção de rodovias em todo o país. Em 2019, segundo dados da Confederação Nacional de Transportes (CNT), o governo federal autorizou o investimento de R$ 6,2 bilhões nas rodovias. Desse total, R$ 4,78 bilhões foram investidos até setembro.

