Vaza nude de famoso cantor após esposa descobrir traição com filho fora do casamento: ‘Anaconda’

Vazou nas redes sociais, um nude atribuído ao cantor de samba Rodrigo Rodrigues, o Príncipe, uma semana após o cantor se envolver em uma polêmica onde foi divulgada pela jornalista Fábia de Oliveira uma traição do artista contra a sua esposa, que inclusive, resultou em um filho fora do casamento.

Quem viu o nude garante que é de cair da cadeira, muitos parabenizaram o sambista pela ‘coroa da realeza’ e pelo ‘cetro’, que recebeu até mesmo o apelido de ‘Anaconda’.

Veja na imagem a seguir!

Nude vazado do sambista Rodrigo Rodrigues (Foto: Reprodução)

A TRAIÇÃO

Casado há cerca de oito anos com a modelo fitness Blenda Ohanna, Rodrigo Rodrigues acabou tendo um filho fora do casamento, hoje, com 3 anos de idade. Ao descobrir a traição do marido recentemente, Blenda Ohanna acabou deixando a casa onde morava com o mesmo.

Para ler a matéria completa siga para TV FOCO, CLICANDO AQUI.

