Veja as 5 profissões que estarão em alta em 2021, segundo pesquisa

A pandemia da covid-19 trouxer mudanças significativas no mercado de trabalho, com áreas ligadas ao comércio eletrônico ganhando destaque entre as profissões que mais tiveram ascensão nos últimos meses e que devem seguir em alta no ano que vem.

Segundo o Valor Invest, levantamento realizado pela consultoria de recrutamento Robert Walters Brasil mostra que os setores de logística, tecnologia da informação e marketing de performance são algumas das profissões que devem ter destaque ano que vem aqui no Brasil.

Veja abaixo as cinco profissões listadas pela empresa que estarão em alta em 2021:

1- Diretor de Logística ou Diretor de Supply Chain

2- CFO’s (Chief Finance Officer ou Diretor Financeiro)

3- Posições em TI em geral

4- Recursos Humanos

5 – Marketing de Performance

