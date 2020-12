Veja lista de jogos imperdíveis neste fim de 2020 e início de 2021

As semifinais da Copa do Brasil envolvendo São Paulo, Grêmio, América-MG e Palmeiras abrem, nesta quarta-feira (23/12), uma sequência de jogos imperdíveis neste fim de 2020 e início de 2021. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o calendário da virada de ano desta vez será bem mais atraente. Em vez das tradicionais “Peladas dos Amigos”, o fã de futebol terá decisões, clássicos e muita emoção nestes próximos 15 dias.

Os duelos incríveis pela frente não se resumem ao Brasil. A seguir, o Metrópoles mapeou a nata dos confrontos pelo mundo, com direito a Premier League, Campeonato Italiano, Alemão e até semifinais de Libertadores. Para quem curte o cenário nacional, tem nada menos do que Fla x Flu e Palmeiras x Corinthians.

Diferentemente do que ocorria até 2019, a bola não dá trégua neste fim e começo de ano por causa da paralisação no meio do ano, provocada pela Covid-19. Como os campeonatos foram suspensos e retomados cerca de três meses depois, as federações precisaram alocar as partidas no meio da virada de ano.

Veja a lista de jogos imperdíveis:

23/12 Grêmio x São Paulo – Semifinal da Copa do Brasil (ida)

23/12 Palmeiras x América-MG – Semifinal da Copa do Brasil (ida)

23/12 Milan x Lazio – Campeonato Italiano

26/12 Leicester x Manchester United – Premier League

26/12 Arsenal x Chelsea – Premier League

28/12 Everton x Manchester City – Premier League

30/12 São Paulo x Grêmio – Semifinal da Copa do Brasil (volta)

30/12 América-MG x Palmeiras – Semifinal da Copa do Brasil (volta)

3/1 Chelsea x Manchester City – Premier League

3/1 Borussia Dortmund x Wolfsburg – Campeonato Alemão

5/1 e 6/1 Semifinais da Libertadores

6/1 Milan x Juventus – Campeonato Italiano

6/1 Flamengo x Fluminense – Campeonato Brasileiro

6/1 Palmeiras x Corinthians – Campeonato Brasileiro



*Em negrito, jogos que envolvem times brasileiros

