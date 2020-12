Vereador acusa prefeito de não repassar dinheiro destinado a servidores da Saúde

O vereador Marcio Heleno (DEM), conhecido como Mineirinho, fez uma grave denúncia contra o prefeito do município de Plácio de Castro, Gedon Barros (PSDB).

Segundo Heleno, o prefeito afirma que o incentivo enviado pelo governo federal para pagamento dos agentes de saúde do município, não foi utilizado para sua finalidade. O dinheiro, segundo ele, foi depositado na conta da prefeitura, mas não chegou até às dos servidores.

Ainda de acordo com Mineirinho, o prefeito não fez o repasse de horas extras aos servidores que atuam na linha de frente do combate à pandemia do coronavírus.

Ele se dirige ao prefeito e ao secretário municipal de Saúde, João Lessa e questiona: “Vocês vão roubar o dinheiro ou entregar para quem veio determinado?”, pergunta.

O vereador diz ainda que o atual secretário é uma “dessas imundícies” ao igualá-lo a políticos. “É falta de caráter e compromisso com a população, peguem o dinheiro que não são seus e coloquem na conta deles”, desabafa.

De acordo com Mineirinho, um protesto está marcado para ocorrer na terça-feira (29) pelos trabalhadores que prometem ir até a sede da prefeitura.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários