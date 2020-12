Vereador mais votado em Sena, Elvis Dany diz que mandato não será o da ‘velha política’

Eleito com 1024 votos, ficando à frente de todos os outros vereadores que venceram as eleições de 2020 em Sena Madureira, o administrador Elvis Dany (DEM), de 33 anos, foi o entrevistado do ContilNet nesta sexta-feira (18).

Casado e pai da pequena Maria Luiza, o democrata é filho do ex-vereador e empresário Jota Alves e da professora Rosa Cunha. Criado em meio aos discursos partidários, desde a adolescência, Elvis conta que seu sonho sempre foi ingressar na política.

A vontade ficou adormecida quando resolveu estudar administração e dar início à sua carreira profissional, mas logo ganhou espaço na vida adulta. “Eu precisava e queria estudar, então o sonho ficou ali, adormecido, mas teve a sua hora certa de despertar”, disse o senamadureirense.

Concursado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), o vereador mais votado da cidade já administrou – a partir da sua formação e da indicação do deputado federal Alan Rick (DEM) – o Hospital João Câncio Fernandes, no início do ano de 2020, quando o local passava por um dos momentos mais difíceis de todos os anos, o princípio de uma pandemia de escala global.

Quando questionado sobre o que lhe motivou a disputar o cargo de vereador, além do sonho de criança que o impulsionara, Elvis disse que seu interesse por cuidar da população e o apoio que recebeu dos amigos, familiares e parceiros de trabalho foram os dois grandes fatores.

“Eu já tinha o sonho, como disse, mas também tinha o interesse de lutar pelo bem estar da população de Sena Madureira, somado ao apoio dos familiares e amigos. Esses fatores me impulsionaram a querer ser vereador”, salientou.

Elvis acredita foi eleito em um momento da atual conjuntura política em que as pessoas estão desacreditadas, não confiam mais nos representantes eleitos e estão frustradas com quem prometeu fazer a diferença. Segundo ele, é preciso mudar a forma de fazer política e levantar uma nova onda de parlamentares que respeitem o povo.

“Eu percebi ao longo desses meses de campanha que as pessoas estão desacreditadas da política, não querem mais o mesmo discurso de sempre, “que promete mas não faz”. Nós precisamos mudar isso, fazer diferente, dar esperança à população e fazer com que o nosso trabalho tenha prestígio para a sociedade”, continuou.

Atuação na Câmara

Mesmo eleito pela coligação que ajudou a conquistar a vitória e reeleição do prefeito Mazinho Serafim (MDB) e sendo da base de apoio do chefe do executivo na Casa do Povo, o vereador enfatiza que seu mandato será de respeito ao que é de interesse da população, antes de qualquer coisa.

“Sou da base de apoio do prefeito, mas nada pode vir antes do que é de interesse da população e beneficia ela. O meu papel será o de fiscalizar e apontar o que não for cumprido ou feito com base no que diz a Constituição, sempre buscando ajudar o executivo. Fui eleito para representar o povo e é isso que farei”, argumentou.

Presidência da Casa e futuro político

“Eu tenho o interesse de chegar à presidência da Casa”, foi o que o disse Elvis depois de ser interrogado por nossa reportagem sobre a possibilidade de alcançar o cargo. “Não disputei a eleição para tirar proveito disso, mas eu tenho interesse em ser presidente da Câmara, já que quero ocupar outras posições nessa caminhada”, respondeu.

Na ocasião, o político também explicou que pretende galgar novos caminhos na política, disputando outros cargos, num futuro mais distante, sem especificar se no legislativo ou no executivo.

Ao final da entrevista, Elvis agradeceu a oportunidade e disse que a população pode esperar um vereador mais próximo do povo.

“Agradeço a Deus pelas oportunidades que tenho tido na minha vida. Conheci pessoas e lugares fantásticos, assim, sei para que vou lutar e por quem vou lutar. Vou agarrar mais esta oportunidade concedida por Deus, dando orgulho para a minha comunidade e para minha família”, finalizou.

