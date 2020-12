Vídeo: Explosão causa incêndio em fábrica de matéria-prima para a hidroxicloroquina

Embora a fábrica esteja localizada perto do Aeroporto Internacional de Taipé Taoyuan, as operações no aeroporto não foram afetadas

Uma explosão em uma fábrica farmacêutica na cidade de Taoyuan, em Taiwan, deixou dois feridos e causou um incêndio no domingo (20).

Pessoas no distrito de Tamsui, na cidade de Nova Taipé, relataram ter ouvido a grande explosão pouco depois do meio-dia. Imediatamente após a explosão, uma espessa fumaça preta pôde ser vista saindo da fábrica da SCI Pharmtech.

Os bombeiros encontraram duas pessoas feridas; um trabalhador migrante estrangeiro de 30 anos sofreu queimaduras de terceiro grau em 80% -90% de seu corpo e é descrito como estando em ‘estado crítico’. A outra vítima é um homem de 40 anos que sofreu queimadura em uma das mãos. Ambos foram enviados ao Hospital Memorial Chang Gung para tratamento.

Embora a fábrica esteja localizada perto do Aeroporto Internacional de Taipé Taoyuan, as operações no aeroporto não foram afetadas, de acordo com reportagens no United Daily News e do ET Today.

O Corpo de Bombeiros da cidade de Taoyuan enviou 76 funcionários, 28 veículos de bombeiros e 2 ambulâncias para o local do incêndio.

A causa da explosão está atualmente sob investigação.

O Liberty Times relatou que a fábrica da SCI Pharmtech produz ingredientes farmacêuticos ativos para a produção da hidroxicloroquina (HCQ) e é o segundo maior fornecedor de matéria-prima de HCQ do mundo.

Assista ao vídeo do incêndio na fábrica da SCI Pharmtech, em Taiwan.

