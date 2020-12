Vídeo: homem tenta fixar placa de advertência em poste e morre eletrocutado

O autônomo José da Cruz Teixeira, de 48 anos, morreu após receber uma descarga elétrica na tarde desta terça-feira (29), na rua João de Paiva, no Centro do município de Tarauacá, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, durante a alagação no município, José tentou colocar uma placa de advertência para informar a população que o poste estava energizado, mas ao colocar a placa, sofreu uma descarga de 220 volts.

Teixeira ficou agarrado ao poste recebendo a descarga elétrica, e foi retirado com a ajuda de várias pessoas. Populares ainda tentaram fazer massagem cardíaca o que manteve o homem vivo até a chegada do Corpo de Bombeiros Militar.

Os militares ainda chegaram a levar a vítima ao Hospital de Tarauacá, mas no caminho José teve um ataque cardíaco. Os bombeiros realizaram uma Ressuscitação Cardíaca Pulmonar (RCP) durante 30 minutos até o hospital. Já na Unidade de Saúde foi usado o desfibrilador e adrenalina para que a vítima voltasse a respirar, mas o homem não resistiu.

Os bombeiros conseguiram isolar o local do ocorrido para que outra pessoa não fosse eletrocutada. Cerca de 60% do município de Tarauacá está submerso devido o transbordamento do Rio Tarauacá. A cidade deve decretar estado de emergência nas próximas horas devido a alagação.

