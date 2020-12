Vídeo mostra motorista atropelando e matando idoso na calçada de comércio

Imagens de câmeras de monitoramento de um comércio registraram o exato momento em que o idoso Eduardo Pereira Silva, 63, foi atropelado e morto na Avenida Mamoré, próximo a Rua Júlia bairro Teixeirão, zona Leste de Porto Velho (RO). O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (08). O motorista embriagado ainda fugiu do local, mas foi preso escondido na casa dele.

No vídeo é possível observar o motorista de um carro modelo Saveiro atropelando e matando o ciclista que estava na calçada em um comércio. O idoso havia acabado de tomar café e se preparava para sair na bicicleta, quando o carro subiu a calçada e o atingiu em cheio.

O motorista do carro de 36 anos após matar o ciclista fugiu, mas foi preso no bairro Planalto. Ele já estava cobrindo o carro na garagem com uma lona na hora que a PM chegou.

O homem foi levado para a Central de Flagrantes e através de teste de bafômetro constatou-se que ele estava embriagado com teor alcoólico de 0,37 MG/L. Ele alegou que cochichou na direção e fugiu para não ser linchado pela população.

