Você pretende tomar a vacina contra a covid-19? Vote em nossa enquete!

A tão sonhada vacina contra a covid-19, que foi o desejo de todo o mundo de forma quase unânime ao longo deste ano, já é uma realidade. Até esta quarta-feira (23), cerca de 2,3 milhões de pessoas já foram vacinadas em diferentes países.

No Brasil, a expectativa, segundo o ministério da Saúde, é que os grupos prioritários comecem a receber o imunizante nos primeiros dias de janeiro.

Apesar deste sonho realizado, existe um impasse: tomar ou não tomar a vacina?! Uma pesquisa realizada nos Estados Unidado mostra que um em cada quatro cidadãos estadunidenses se recusa a tomar a injeção contra a covid-19.

No Brasil, o o Plenário do Supremo Tribunal (STF) aprovou a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19, com a ressalva de que as pessoas não sejam forçadas a se imunizar. Porém, estas que optarem por não receber a dose, vai sofrer restrições.

O governador Gladson Cameli disse que “quem não quiser tomar que não tome”, mas que a vacina chegará ao estado na primeira oportunidade.

O ContilNet quer saber a sua opinião. Você pretende se imunizar?

Vote em nossa enquete!

