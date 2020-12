“Vou tirar do papel a nova sede da Câmara”, diz candidato a presidente Emerson Jarude

“Todos os presidentes elencaram a construção da nova sede da Câmara de Rio Branco como prioridade, mas nunca o fizeram. Eu vou tirar o projeto do papel”, disse o vereador reeleito e candidato a presidente da Casa para o próximo biênio, Emerson Jarude (MDB).

Ele afirmou que Rio Branco tem a pior sede do poder legislativo municipal entre as capitais e que isso é fruto da falta de planejamento e gestão das presidências anteriores. “É um gargalo possível de resolver com pessoas técnicas e que pensam a longo prazo. A gente vai ter essa preocupação”, garantiu o advogado, que inicia a partir desta semana seu segundo mandato.

Jarude se lançou na disputa aos 45 do segundo tempo após a vereadora também reeleita Lene Petecão (PSD) desistir da corrida pelo comando do parlamento-mirim. A irmã do senador Sérgio Petecão rapidamente manifestou apoio ao jovem colega, que corre contra o tempo para conseguir os nove votos necessários para a vitória. Ele garante já ter cinco, entre eles o próprio.

Quem também fechou com o advogado foi o colega de sigla, Célio Gadelha, e os novatos Francisco Piaba (DEM) e Raimundo Castro (PSDB). Jarude tem participado de intensas conversas para tentar trazer para seu time o também tucano Ismael Machado e Arnaldo Barros (Pros).

Além disso, informou que pelo menos um dos três nomes do PDT poderá caminhar com ele por falta de alinhamento ideológico com seu adversário na corrida pelo comando da mesa diretora, o vereador N. Lima (PP), a quem Jarude caracterizou como um político da “extrema direita”.

N. Lima anunciou que toda a bancada pedetista estaria fechada com ele, inclusive a candidata eleita mais votada, Michelle Melo, que negou a informação ao ContilNet ao declarar que também pode estar no páreo na eleição interna a ser realizada nesta sexta-feira (1º).

Jarude também disse, com exclusividade, que há chances de um ou dois nomes do partido de N. Lima virar a casaca por descontentamentos com a legenda e passar a apoiá-lo. O Progressistas fez três cadeiras, assim como o PDT e o PSB. Juntas, as siglas têm mais da metade dos assentos.

A chapa de Jarude só será apresentada à sociedade nesta quinta-feira (31), véspera da posse dos 17 vereadores eleitos. “Ainda vamos reunir os que estão conosco para definir os postos”.

Gestão compartilhada

Emerson Jarude afirmou que sua gestão será compartilhada com os demais colegas e que esse formato é inédito e só será possível porque o prefeito eleito Tião Bocalom prometeu respeitar a independência do parlamento. “Pela primeira vez o prefeito não interferirá nos nossos trabalhos. Isso é positivo, pois Executivo e Legislativo devem ser independentes e harmônicos”.

O parlamentar pontuou ainda que ter alguém mais centrado no comando da Casa é positivo para todos, referindo-se ao suposto alinhamento ideológico do adversário à “extrema direita”.

“Será uma gestão democrática, participativa e transparente. Vamos abrir os diálogos para as tomadas de decisões, chamando a população para perto da Câmara. Estou há quatro anos no mandato e pude compreender muito bem como é o funcionamento interno da Casa e perceber que podemos melhorar muito, agregando conhecimento e aperfeiçoando os processos”.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários