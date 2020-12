Xuxa relembra pedido de casamento de Michael Jackson e chance de ser mãe dos filhos dele

Talvez ninguém imagine, mas a apresentadora Xuxa Meneghel, 57, poderia hoje ser mãe dos filhos de Michael Jackson (1958-2009).

Isso teria acontecido se ela tivesse aceitado o pedido de casamento dele feito em sua mansão em Neverland nos anos 1990.

Em live com Nany People, 55, a artista contou que na ocasião ela foi recebida pelo Rei do Pop de uma forma muito cordial, com direito a beijo na mão e acolhimento total em sua mansão.

Em seguida, ficou surpresa em perceber que ele sabia tudo da vida dela. Até sal da pipoca ele tirou antes de oferecer a ela. Também ofereceu salada de jantar, pois sabia que ela não comia carne.

Mas foi no momento de ir embora que o grande susto aconteceu. Segundo Xuxa, o empresário de Michael Jackson deu a ela uma espécie de contrato.

“Falei: ‘Mas contrato para fazer o quê?’. Ele falou: ‘Para carregar os filhos do Michael Jackson no seu ventre, assinar um papel e se casar com ele, ter uma união'”, relembrou.

De acordo com ela, a volta até sua casa foi com “a cabeça borbulhando”. “A resposta do meu agente para ele foi: ‘Ela sonha em ser mãe, mas ser mãe, não ser alguém para levar os bebês no ventre e só’.”

SOBRE A RELAÇÃO COM JUNNO

O encantamento de Xuxa pelo atual marido, Junno Andrade, 57, vem de longa data. Ela afirma que mesmo antes de conhecer o piloto Ayrton Senna (1960-1994), deu “em cima” dele. Porém, ele desconversava. E isso a instigou bem mais.

Na época Junno era noivo e não quis nada com a apresentadora. Anos depois, Junno foi chamado para uma participação no programa dela na Globo e assim a paixão foi reascendida.

“Ele deixou o telefone dele, liguei uns três dias depois”, rememora. Em certa vez, dispensou Xuxa outra vez, na ocasião para poder ficar com a filha. E isso encantou a Rainha. “E vai botar sempre a família em primeiro lugar. Ele vai entender quando eu botar a Sasha em primeiro lugar'”, pensou.

De lá para cá, ambos vivem uma boa relação de mais de oito anos. No papo, Xuxa também falou sobre sexo com Junno.

“Acho que as pessoas estão errando. Ficam procurando o cara que é bom na cama. OK, ele [Juno] é ótimo na cama, mas digo que tem que procurar um cara que é bom pai. Se é bom pai, é bom homem, bom marido, bom tudo”, finalizou.

