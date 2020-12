Xuxa sobre relação com Junno Andrade: “Estou sendo muito bem comida”

Xuxa abriu o coração ao dar uma entrevista ao colunista Leo Dias. A apresentadora falou um pouco sobre a sua vida privada com o marido, Junno Andrade, e sobre planos para 2021.

“Eu nunca imaginei alguém que ficaria tão dependente de alguém. Eu não consigo mais me imaginar sem esse cara. (…) Eu quero ele para o resto da minha vida”, disse ela, que completou: ‘Estou sendo muito bem comida’.

No lado da carreira, Xuxa revelou que não quer mais ter empresário no ano que vem. “ “Escolhi em 2020 que não quero ter uma pessoa para representar, não quero um empresário ou empresária. Não quero mais ter isso na minha vida. Vou começar 2021 sem essa figura para me representar”, disse.

Estou cansada das pessoas falarem por mim e falarem o que eu não gostaria que falasse. As pessoas falam, ‘nossa você fala tão legal com as pessoas, mas as que te representam não falam. E isso não bate. Nos anos 80 e 90, ouvia muito isso. Não quero mais isso para mim”, completou.

Fonte: ISTO É

