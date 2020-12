Zé Neto, da dupla com Cristiano, após foto com peru gigante, tem vídeo íntimo com tapa na cara: “Traçando gostoso”

No vídeo, Zé Neto aparece fazendo gestos obscenos e diverte os amigos, “enlouquecido”

O cantor Zé Neto, conhecido por fazer dupla com Cristiano, depois de surgir em uma foto com o peru gigante em destaque na sunga, voltou a viralizar nas redes sociais, dessa vez, o sertanejo surge em um vídeo, em uma festa ao lado de amigos, onde solta a voz e canta ao som da música Samara, sucesso da banda Cintura Mole no ano de 2013.

No vídeo, Zé Neto aparece fazendo gestos obscenos e diverte os amigos, “enlouquecido”, ele ainda surgiu dando tapa em sua própria cara. “Ele tá traçando gostoso”, comentou uma seguidora. “Esse cara é muito show…amo de mais”, escreveu outra. “E o melhor mesmo, só sei amar”, disse uma terceira.

Veja o vídeo na publicação a seguir!

PERU GIGANTE

Zé Neto, vale dizer, meses atrás, chamou a atenção dos internautas depois que resolveu compartilhar uma foto sua onde apareceu apenas de sunga, com um volumão no traje de banho, rendendo inúmeros comentários nas redes sociais.

“Que peru grande”, comentou uma admiradora do cantor. “Estou chocada com a mala”, disse outra. “Misericórdia”, escreveu uma terceira pessoa. O que Zé Neto não esperava era que a foto iria ser considerada inadequada para o Instagram e fosse deletada pela administração da rede social. Porém, a mesma já havia sido printada e circulou em outros perfis nas redes sociais.

Veja o ousado clique abaixo!

