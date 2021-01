41% acham que situação econômica do país vai piorar; 28% avaliam que vai melhorar

Pesquisa foi feita por telefone entre os dias 8 a 10 de dezembro de 2020, com 2.016 brasileiros

Pesquisa Datafolha divulgada na noite desta segunda-feira (4) pelo jornal “Folha de S.Paulo” mostra que 41% dos brasileiros acreditam que a situação econômica do país vá piorar nos próximos meses.

Para 28%, ela permanecerá como está, totalizando 69% que consideram que a situação não vai melhorar. Outros 28% acham que haverá melhora.

Os percentuais do levantamento são:

41% acham que a situação econômica do país vai piorar

28% acham que a situação econômica do país vai ficar como está

28% acham que a situação econômica do país vai melhorar

A pesquisa Datafolha foi realizada entre os dias 8 e 10 de dezembro de 2020, com 2.016 pessoas, por telefone. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Os percentuais são semelhantes aos da pesquisa feita pelo instituto em agosto do ano passado:

41% acham que a situação econômica do país vai piorar

29% acham que a situação econômica do país vai ficar como está

29% acham que a situação econômica do país vai melhorar

Em levantamento feito em dezembro de 2019, antes da pandemia de Covid-19, os números foram:

43% acham que a situação econômica do país vai melhorar

31% acham que a situação econômica do país vai ficar igual

24% acham que a situação econômica do país vai piorar

Situação econômica do entrevistado

O Datafolha também questionou os entrevistados sobre a perspectiva sobre a situação econômica deles próprios. As respostas são:

46% acham que a sua situação econômica ficará como está

31% acham que a sua situação econômica vai melhorar

22% acham que a sua situação econômica vai piorar

No levantamento de agosto de 2020, os números foram:

49% acham que a sua situação econômica vai ficar como está

30% acham que a sua situação econômica vai melhorar

19% acham que a sua situação econômica vai piorar

Já na pesquisa de dezembro de 2019, os percentuais foram:

53% acham que a sua situação econômica vai melhorar

30% acham que a sua situação econômica vai ficar como está

15% acham que a sua situação econômica vai piorar

