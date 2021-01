“A máscara vai atrapalhar desempenho dos candidatos”, diz acreano sobre Enem

Na manhã deste domingo (17), durante o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a reportagem do ContilNet ouviu a opinião dos candidatos acerca de realizar a prova usando máscaras de proteção contra o contágio do coronavírus.

A opinião dos participantes foi unânime: a máscara deverá influenciar no resultado das provas. O jovem João Vitor, 22 anos, contou que a máscara vai ser um fator prejudicial. “A máscara vai atrapalhar o desempenho dos candidatos no Enem. Se já era difícil antes, imagina agora”, relatou

O morador do Mocinha Magalhães, Cristian Teixeira, ressaltou que tem dificuldade em usar por muito tempo máscaras. “Passar 5 horas com ela prejudica. Eu não consigo respirar direito, me sufoca. Mas, vamos lá em busca do meu sonho”, declarou.

Neste primeiro dia de provas, mais de 40 mil candidatos devem participar do Enem.

