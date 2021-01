A vista aérea de Rio Branco antiga

A foto do dia é do fotógrafo Américo de Mello. A lembrança foi compartilhada pelo jornalista Altino Machado que escreveu: As praças Rodrigues Alves e Plácido de Castro (atual Praça da Revolução), o Grupo Escolar Presidente Dutra (demolido e construído no local a Biblioteca Pública), a Escola Normal Lourenço Filho (atual Colégio Estadual Barão do Rio Branco), Hotel Rio Branco (atual Guapindaia) e o antigo presídio e ex-Hotel Chuí (atual sede da prefeitura), além do Quartel da Guarda do Território Federal do Acre (atual Polícia Militar). A foto de Américo de Mello revela o antigo Grupo Escolar Presidente Dutra sem o telhado, quando estava sendo demolido.

