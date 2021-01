AC será primeiro estado a receber vacina contra covid e início é antecipado para dia 21

Após a reunião do governador Gladson Cameli com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, nesta quarta-feira (13), cujo tema principal era a vacinação contra a Covid-19, o governador saiu com uma resposta positiva do encontro.

Segundo ele, a vacinação deve ser antecipada para 21 de janeiro. ‘Seremos o primeiro estado a receber a vacina”, garantiu.

A justificativa para o Acre receber o imunizante primeiro que os demais estados, é em razão dele fazer fronteira com países como Peru e Bolívia.

O chefe do executivo garantiu ainda que o Acre deve receber 160 mil doses da vacina até meados de fevereiro.

