Acre tem quase 1.400 vagas para bolsas do Prouni; inscrições iniciam nesta terça

O Ministério da Educação abriu nesta terça-feira as inscrições para a primeira seleção de bolsistas do Programa Universidade Para Todos (ProUni). As inscrições poderão ser feitas até a próxima sexta-feira (15).

No Acre estão sendo ofertadas 1.346 bolsas, sendo 554 integrais e 792 parciais, com 50% do valor do curso

A relação das instituições e dos cursos disponíveis pode ser consultada na página do programa na internet. Também é possível pesquisar as opções ofertadas por cidades e por tipo de bolsa (integral e parcial), modalidade (presencial e a distância).

O Programa Universidade para Todos (Prouni) do Ministério da Educação é um programa que oferece bolsas de estudo, integrais e parciais (50%), em instituições particulares de educação superior.

Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo. Para as bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa.

Somente poderá se inscrever no Prouni o estudante brasileiro que não possua diploma de curso superior e que tenha participado do Enem mais recente e obtido, no mínimo, 450 pontos de média das notas. Além disso, o estudante não pode ter tirado zero na redação.

