AC terá 15 feriados, 5 prolongados, e 9 pontos facultativos em 2021; confira calendário

Governo do Estado publicou o calendário oficial no Diário Oficial desta segunda

O governo do Acre publicou no Diário Oficial desta segunda-feira (4), o calendário dos feriados e pontos facultativos do período compreendido entre os dias 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021. serão nove feriados nacionais, seis feriados estaduais e em nove datas será ponto facultativo.

Pelo menos 5 feriados serão prolongados: Dia Internacional da Mulher, comemorado na segunda-feira, 8 de março. Paixão de Cristo na sexta-feira, 2 de abril, Revolução Acreana celebrada no dia 6 de agosto também cai em uma sexta-feira.

O Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, foi transferido para o dia 29, numa sexta-feira. O feriado de Proclamação da República, em 15 de novembro cai em uma segunda-feira e já emenda ainda com o feriado de Tratado de Petrópolis, comemorado no dia 17 e antecipado para o dia 16, na terça-feira.

O feriado de Natal este ano cai em um sábado.

Confira o calendário completo:





