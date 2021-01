Acreana no BBB, jogador acusado de estupro, influencer com covid e outras; veja mais lidas

Toda semana trazemos pra você as principais notícias que mais renderam acessos e repercutiram nas nossas redes sociais e no nosso site.

SEGUNDA-FEIRA

Jogador de futebol e modelo é acusado de estuprar jovem e AC terá 15 feriados, 5 prolongados, e 9 pontos facultativos em 2021

O Mister Teen Acre 2020 Rafael Berlim, de 20 anos, é acusado de ter estuprado uma jovem enquanto ela dormia após reunião de amigos em residência. O caso foi exposto na internet por um conhecido da vítima, que apresentou áudios em que ela conta detalhes do caso. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O governo do Acre publicou no Diário Oficial desta segunda-feira (4), o calendário dos feriados e pontos facultativos do período compreendido entre os dias 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021. serão nove feriados nacionais, seis feriados estaduais e em nove datas será ponto facultativo. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Acreana no BBB e vendedor ‘xaveca’ esposa de comerciante em Cruzeiro do Sul e marido flagra

O colunista do jornal Metrópoles, Leo Dias, teve acesso exclusivo a um vídeo promocional da 21ª edição do Big Brother Brasil, que estreia em 25 de janeiro na Rede Globo. CONFIRA NA COLUNA DO DOUGLAS RICHER.

Uma cena curiosa chamou bastante atenção de moradores da Rua Paraná, próximo ao quartel da PM, em Cruzeiro do Sul e foi registrada por câmeras de segurança. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Secretário de Bocalom diz que ninguém vai escapar do coronavírus e bebê no AC morre com covid-19 e dengue

O secretário de Saúde de Rio Branco, Frank Lima, deu, na tarde desta quarta-feira (6), uma declaração polêmica em sua primeira coletiva de imprensa. Segundo ele, ninguém vai escapar do coronavírus. CONFIRA NA ÍNTEGRA. O pequeno Bernardo Teixeira da Costa, de apenas um ano de idade, morreu no último domingo (3), vítima da covid-19 e complicações de dengue. Ele estava internado no Pronto Socorro de Rio Branco desde o dia 1 de janeiro e estava apresentando os sintomas da doença há cerca de 10 dias. CONFIRA NA ÍNTEGRA. QUINTA-FEIRA Técnica de enfermagem desviava remédios para pagar salão e injetar no namorado e Juh Vellegas aparece chorando em vídeo após testar positivo para covid A Câmara Criminal decidiu, à unanimidade, não dar provimento à apelação de uma funcionária pública condenada por peculato. A técnica de enfermagem se apropriou de uma grande quantidade de medicamentos e materiais do Pronto Socorro, cometendo um crime contra a Administração Pública e lesando a saúde da população acreana. CONFIRA NA ÍNTEGRA. Na noite desta quarta-feira (6), Juh Vellegas quebrou o silêncio e desabafou sobre o drama que passou na companhia do esposo, o médico Marcos, após testarem positivo para o novo coronavírus. CONFIRA NA ÍNTEGRA. SEXTA-FEIRA Gladson negocia vacina de Oxford e AC deve ser primeiro do Norte iniciar vacinação e mudança de faixa Está prevista para essa sexta-feira (8) uma reunião com executivos do grupo AstraZêneca, para tratar das primeiras doses da vacina contra a Covid-19 no Acre. Além da vacina, o Estado deve receber no ato da compra, seringas e agulhas. Com isso, o Acre deve ser o primeiro Estado da região Norte a iniciar a vacinação. CONFIRA NA ÍNTEGRA. Todas as três regionais de saúde do Acre permanecerão na bandeira amarela (Atenção) pelas próximas duas semanas, anunciou, na tarde desta sexta-feira (8), o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

